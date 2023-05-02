Sophie Passmann, Arnim Teutoburg-Weiß & viele Spinnen zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 12: Sophie Passmann, Arnim Teutoburg-Weiß & viele Spinnen zu Gast
51 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12
Hört ihr das? Das ist der zurecht bizarr laute Trommelwirbel für die aktuelle Folge Late Night Berlin! Denn Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteakes und Sophie Passmann besuchen Klaas im Studio. Ein paar Tage zuvor hat sich letzterer außerdem als Lehrer:innen-Coach versucht und der obligatorische Überraschungsgast ist auch mehr als passabel.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben