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Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Johannes Oerding, Joko, Sophie Passmann & Klaas' Mutter zu Gast

ProSiebenStaffel 2023Folge 14vom 16.05.2023
Johannes Oerding, Joko, Sophie Passmann & Klaas' Mutter zu Gast

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Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 14: Johannes Oerding, Joko, Sophie Passmann & Klaas' Mutter zu Gast

52 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12

Gibt's doch gar nicht! Diese Folge Late-Night-Berlin hat extakt so viele spektakuläre Gäst:innen wie die meisten Menschen Finger an einer Hand! Johannes Oerding ist zum Quatschen da, Ed Sheeran singt, Joko und Sophie Passmann haben ein brilliantes Podcast-Konzept entwickelt und dann kommt auch noch Klaas' Mama vorbei.

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