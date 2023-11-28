Beth Ditto von "Gossip" & Kim Frank von "Echt" zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 28: Beth Ditto von "Gossip" & Kim Frank von "Echt" zu Gast
54 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Bei so vielen musikalischen Gäst:innen kann man schon mal mit mindestens drei hartnäckigen Ohrwürmern rechnen, bevor man diese Folge Late Night Berlin überhaupt anklickt! Beth Ditto ist zu Gast, außerdem performen The Beaches ihren Song „Blame Brett“, und Kim Frank kommt als Überraschung vorbei. Obendrauf gibt's die wöchentliche Portion Cringe, serviert von Klaas, der seine Mitarbeiter:innen ins Smalltalk-Training schickt.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben