Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Beth Ditto von "Gossip" & Kim Frank von "Echt" zu Gast

ProSiebenStaffel 2023Folge 28vom 28.11.2023
54 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12

Bei so vielen musikalischen Gäst:innen kann man schon mal mit mindestens drei hartnäckigen Ohrwürmern rechnen, bevor man diese Folge Late Night Berlin überhaupt anklickt! Beth Ditto ist zu Gast, außerdem performen The Beaches ihren Song „Blame Brett“, und Kim Frank kommt als Überraschung vorbei. Obendrauf gibt's die wöchentliche Portion Cringe, serviert von Klaas, der seine Mitarbeiter:innen ins Smalltalk-Training schickt.

