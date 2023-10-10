Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Till Reiners und die Giant Rooks zu Gast

ProSiebenStaffel 2023Folge 21vom 10.10.2023
Till Reiners und die Giant Rooks zu Gast

Folge 21: Till Reiners und die Giant Rooks zu Gast

56 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12

Eine Folge Late Night Berlin, wie sie im sogenannten Buche steht: ein exemplarisch sympathischer Talkgast (Till Reiners), eine beispiellos mitreißende Performance (Giant Rooks), ein 99,8% ernstzunehmender Bildungsauftrag (Fahrtraining Dennis & Benni Wolter), ein progressiver Trendreport (X-Future) und ein beängstigend gut gelaunter Moderator (Klaas Heufer-Umlauf).

ProSieben
