Ski Aggu zu Gast und Geburtstagsüberraschung für KlaasJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 19: Ski Aggu zu Gast und Geburtstagsüberraschung für Klaas
54 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12
Die schönste Geburtstagsshow, die sich Klaas Heufer-Umlauf hätte wünschen können: Jakob und Rauli brechen mit ihm nachts ins Freibad ein (Yolo!), Ski Aggu talkt und performt und dann kommt auch noch eine alte Bekannte zu Besuch. Herr-lich!
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben