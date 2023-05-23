Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Shirin David & Frank Elstner zu Gast und Joko & Klaas kochen für ProSieben

ProSiebenStaffel 2023Folge 15vom 23.05.2023
59 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12

Es gibt hier nicht genügend Zeichen um die Awesomeness dieser Folge würdig in Worte zu fassen, deshalb hier einfach alle Inhalte aufgelistet: Shirin David mit neuem Song und Podcast, Joko und Klaas in der ProSieben-Kantine, Frank Elstner als Überraschungsgast, eine längst überfällige Cringe-Doku und eine Silbermond-Song-Premiere! Boah ey.

ProSieben
