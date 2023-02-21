Shopping-Tour mit Palina & Joko und Martin Semmelrogge als ÜberraschungsgastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 2: Shopping-Tour mit Palina & Joko und Martin Semmelrogge als Überraschungsgast
58 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Niemand bringt Mummenschanz und Ernsthaftigkeit so galant zusammen wie Klaas Heufer-Umlauf, deshalb heute auf dem Programm: Shoppen mit Palina und Joko, ein unverhoffter Überraschungsgast, Pham Phi Son und eine emotionale Performance von Premiumsängerin Elif!
