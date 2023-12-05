Nilam Farooq, Olli Schulz, die Wolters, Aylin Tezel & Iris Berben zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 29: Nilam Farooq, Olli Schulz, die Wolters, Aylin Tezel & Iris Berben zu Gast
54 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 12
Für alle, die die Schokolade aus dem Adventskalender direkt am 1. Dezember weggefressen haben, gibt es hier ein Ersatztürchen: die neue Folge Late Night Berlin mit fantastischen Gäst:innen (Iris Berben, Nilam Farooq & Aylin Tezel) einer erstklassigen Performance (Olli Schulz) und vielen Überraschungen (geheim).
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben