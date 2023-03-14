Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2023Folge 5vom 14.03.2023
56 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12

Es ist schon fast frech, wie viel in dieser Folge Late Night Berlin los ist: Obwohl das grandiose Duo Anke Engelke und Riccardo Simonetti schon eine gesamte Staffel füllen könnten, hat Klaas auch noch Trettmann eingeladen und Hazel Brugger auf Alien-Mission in Brandenburg geschickt. On top gibt es den vielleicht mysteriösesten Überraschungsgast aller Zeiten...

