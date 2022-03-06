Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Episode 10

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 06.03.2022
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 10: Episode 10

104 Min.Folge vom 06.03.2022Ab 12

Die letzten 10 Kandidat: innen müssen sich im Duellmodus gegeneinander behaupten. Da es für die Verbliebenen bald nach Hause geht, steht vor allem ein Thema im Vordergrund: Disziplin. Gastcoach und Olympiasieger Fabian Hambüchen wird ihnen im gemeinsamen Coaching alles darüber beibringen. Wichtig ist: Nicht ablenken lassen und fokussiert bleiben! Beim großen Wiegen müssen die Kandidat: innen erneut zittern: Die Waage sorgt für ein unvorhergesehenes Ende.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen