Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 10: Episode 10
104 Min.Folge vom 06.03.2022Ab 12
Die letzten 10 Kandidat: innen müssen sich im Duellmodus gegeneinander behaupten. Da es für die Verbliebenen bald nach Hause geht, steht vor allem ein Thema im Vordergrund: Disziplin. Gastcoach und Olympiasieger Fabian Hambüchen wird ihnen im gemeinsamen Coaching alles darüber beibringen. Wichtig ist: Nicht ablenken lassen und fokussiert bleiben! Beim großen Wiegen müssen die Kandidat: innen erneut zittern: Die Waage sorgt für ein unvorhergesehenes Ende.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen