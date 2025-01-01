Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Episode 12

SAT.1Staffel 1Folge 12
108 Min.Ab 12

Das große Halbfinale startet mit dem lang ersehnten Umstyling. Voller Selbstbewusstsein und Ausstrahlung präsentieren sich die Kandidat:innen erstmals in ihrem neuen Outfit. Doch damit nicht genug: In der Challenge "Burgerduell" gilt es, einen Cheeseburger abzutrainieren - doch diesmal ist jeder auf sich alleine gestellt. Wer hat am Ende genug geleistet, um weiterhin um den Titel kämpfen zu können?

