Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 9: Episode 9
106 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 12
Die neunte Woche steht unter dem Motto "Neue Perspektiven". Doch daneben hat Campchefin Christine Theiss eine weitere Neuerung parat: Aus Paaren werden in dieser Woche Gegner! Somit steht auch der erste Sport im Duellmodus an. Welcher der Duellanten ist der Stärkere und welcher der Schwächere? Und welche Ergebnisse sind letztlich auf der Waage zu erwarten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen