Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Episode 2

SAT.1 Staffel 1 Folge 2 vom 09.01.2022
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 2: Episode 2

111 Min. Folge vom 09.01.2022 Ab 12

Die zweite Woche im Camp steht ganz unter dem Motto "Vergangenheitsbewältigung"! Dazu hat Campchefin Christine Theiss den ehemaligen Profifußballer und Schauspieler Jimmy Hartwig eingeladen. Er unterstützt die Kandidat:innen in einer actiongeladenen Aufgabe dabei, sich ihren seelischen Verletzungen zu stellen und diese hinter sich zu lassen. Und: Überraschende Ergebnisse auf der Waage! Welches Team konnte diese Woche am besten abnehmen?

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen