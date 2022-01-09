Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 2: Episode 2
111 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 12
Die zweite Woche im Camp steht ganz unter dem Motto "Vergangenheitsbewältigung"! Dazu hat Campchefin Christine Theiss den ehemaligen Profifußballer und Schauspieler Jimmy Hartwig eingeladen. Er unterstützt die Kandidat:innen in einer actiongeladenen Aufgabe dabei, sich ihren seelischen Verletzungen zu stellen und diese hinter sich zu lassen. Und: Überraschende Ergebnisse auf der Waage! Welches Team konnte diese Woche am besten abnehmen?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen