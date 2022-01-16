Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 3: Episode 3
108 Min.Folge vom 16.01.2022Ab 12
In der dritten Woche im Camp müssen sich die 18 Kandidat:innen ihrem "Dicken Ich" im Raum der Wahrheit stellen. Für viele ist der Blick in den Spiegel eine emotionale Konfrontation mit der Realität. Die Sportprofis Sigrid und Ramin fangen ihre Schützlinge bei einer intensiven Sporteinheit auf und stärken sie für die nächsten Wochen im Camp. Am Ende kommt es schließlich zu überraschenden Ergebnissen auf der Waage!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen