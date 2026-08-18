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Wie Michelle Langner den Tod überstand

Talk? Now!Staffel 1Folge 29vom 18.08.2026
Wie Michelle Langner den Tod überstand

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Folge 29: Wie Michelle Langner den Tod überstand

71 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Mit 23 verliert sie ihr ungeborenes Kind, steht selbst kurz vor dem Tod – und kämpft sich trotzdem zurück ins Leben. Heute ist Michelle Langner erfolgreiche Unternehmerin, Mentorin für Frauen und eine der stärksten Stimmen für Selbstliebe und Unabhängigkeit. Im Gespräch mit Alex Schwabe erzählt sie offen über ihren schwersten Schicksalsschlag, Depression und Burnout – und wie sie durch Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und mentale Stärke wieder aufgestanden ist. Sie spricht über Selbstliebe, Geld, Partnerschaft, Weiblichkeit und ihren Weg zur erfolgreichsten Network-Marketing-Partnerin weltweit. Eine inspirierende Folge über Mut, Verlust, Selbstheilung – und darüber, wie man aus Schmerz neue Stärke formt. Über den Gast: Michelle Langner ist Unternehmerin, Coachin und Mentorin für Frauen. Nach einem persönlichen Tiefpunkt und einer Burnout-Diagnose baute sie sich ein eigenes Imperium auf, gründete mehrere Firmen und unterstützt heute tausende Frauen dabei, in ihre Kraft zu kommen – emotional, finanziell und persönlich. Sie gilt als eines der Gesichter des modernen Female Empowerments im deutschsprachigen Raum und steht für Themen wie Selbstliebe, Spiritualität, finanzielle Unabhängigkeit und Bewusstseinsarbeit.

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