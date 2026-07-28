Was Profifußball wirklich kostet!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 38: Was Profifußball wirklich kostet!
Mit 5 Jahren auf einem Bolzplatz über einer alten Mülldeponie, mit 17 im Profidebüt gegen Basel – mit gebrochenem Mittelfuß und Schmerzmitteln. Mit 26 als Kapitän die Meisterschale in die Höhe gereckt und den KSC in die Bundesliga geführt. Von außen die Bilderbuchkarriere. Von innen: ein Junge, der schon mit sechs auf dem Platz keine Luft mehr bekam und ein Leben lang mit dem Druck rang. Im Gespräch mit Alex nimmt uns Mario Eggimann mit auf seine ganze Reise: vom behüteten Aufwachsen in einem 2.000-Seelen-Dorf bei Aarau über den Verzicht, den der Profitraum fordert, bis zum Zusammenbruch am Kopierer während seiner Ausbildung. Er erzählt vom schweren Wechsel weg vom geliebten KSC, von der Hüftverletzung, die anderthalb Jahre niemand fand, und von der legendären „Apfelsaft-Kur" in Davos, die ihn körperlich wie mental resettete. Und er spricht offen über die wohl schwerste Zeit seiner Karriere: den Verlust seines Hannover-Mannschaftskollegen Robert Enke – und was dieser Schicksalsschlag mit ihm und der Mannschaft machte. Eine Folge über den Preis des Profisports, über mentale Gesundheit, Selbstreflexion und Traumatherapie – über den Mut, am Peak zu gehen – und über Marios Botschaft, die heute mehr denn je zählt: „Seid nett miteinander." Plus: WM 2010, fünf Minuten gegen Spanien, ein getauschtes Trikot mit Carles Puyol – und warum der KSC für ihn bis heute Heimat ist. Über den Gast: Mario Eggimann (*24. Januar 1981 in Brugg) ist Schweizer Fußballfunktionär und ehemaliger Nationalspieler. Der Innenverteidiger begann beim FC Küttigen – wo sein Vater Trainer war – und wechselte über den FC Aarau 2002 zum Karlsruher SC. In sechs Jahren absolvierte er 176 Ligaspiele für den KSC und führte den Verein 2007 als Kapitän in die Bundesliga. Es folgten Stationen bei Hannover 96 (u.a. unter Dieter Hecking und Mirko Slomka) und dem 1. FC Union Berlin. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt er zehn Länderspiele und stand bei der WM 2010 in Südafrika beim historischen 1:0 gegen den späteren Weltmeister Spanien auf dem Platz. 2015 beendete Mario seine aktive Karriere. Danach ließ er sich zum Spielerberater ausbilden, absolvierte ein Sportmanagement-Studium an der Universität St. Gallen und gründete mit Sports Transfer International und spielermacher.com eigene Unternehmen, mit denen er über 100 junge Spieler begleitet hat. Seit April 2025 ist er Geschäftsführer Sport beim Karlsruher SC. Mario lebt mit Frau und zwei Kindern bei Sindelfingen.
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