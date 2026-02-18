Spiegel-Bestseller, 500 Millionäre interviewt und trotzdem am liebsten Pasta mit Käse – der Macher hinter dem ERFOLG MagazinJetzt kostenlos streamen
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Folge 32: Spiegel-Bestseller, 500 Millionäre interviewt und trotzdem am liebsten Pasta mit Käse – der Macher hinter dem ERFOLG Magazin
Aufgewachsen auf einem Gemüsehof in Niedersachsen, ohne Abitur und ohne Studium – und heute einer der bekanntesten Medienunternehmer Deutschlands. Julien Backhaus hat sich sein Imperium aus eigener Kraft aufgebaut: Verleger, TV-Produzent, vierfacher Buchautor und Spiegel-Bestseller mit "Wir brauchen Macher". Im Gespräch mit Alex erzählt er, warum er mit 18 Jahren wusste, dass er Unternehmer werden will, wie er 500 Millionäre interviewt hat – und was er dabei über Erfolg, Scheitern und echte Leidenschaft gelernt hat. Er spricht über seinen Respekt für das Unternehmertum, über seine polarisierenden Aussagen in der Öffentlichkeit und darüber, warum er trotz Privatjet am liebsten Pasta mit Käse isst. Eine Folge über Machen statt Reden – und die Frage, was Erfolg wirklich bedeutet. Über den Gast: Julien Backhaus ist Verleger, Medienunternehmer und Spiegel-Bestseller-Autor. Er ist Herausgeber des ERFOLG Magazins und weiterer Titel sowie Gründer des Onlinesenders Wirtschaft TV. Mit 24 Jahren galt er als jüngster Zeitschriftenverleger Deutschlands. Sein aktuelles Buch „Wir brauchen Macher – Unternehmer retten die Welt" erschien 2025 mit einem Vorwort von Frank Thelen. 2019 wurde er vom Genius Forum Düsseldorf zum Man of the Year gekürt.
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