Warum Millionäre 10 Jahre länger lebenJetzt kostenlos streamen
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Folge 36: Warum Millionäre 10 Jahre länger leben
Mit sechs Jahren verliert er seinen Vater an Lungenkrebs. Mit Anfang 30 sitzt er in einer Top-Management-Position bei der AOK. Heute ist er Partner bei BearingPoint, Professor an der Allensbach Hochschule und der TU München, Mitglied im Ethikrat des Bundesgesundheitsministeriums – und einer der gefragtesten Gesundheitsexperten Deutschlands. Die Medien nennen ihn „den Gesundheitspapst": Prof. Dr. Volker Nürnberg. Im Gespräch mit Alex erzählt Volker, wie der frühe Tod seines Vaters und der Zivildienst in der Pflege (mit Wolfgang Schäuble als erstem Patienten nach dem Attentat) seinen Weg ins Gesundheitswesen vorzeichneten. Er nimmt uns mit in die Ethikkommission, wo über künstliche Befruchtung, Selektion und assistierten Suizid diskutiert wird – und erklärt, warum Deutschland zwischen ethischer Vorsicht und medizinischem Fortschritt eine Balance finden muss. Er spricht offen über 30.000 Tote pro Jahr durch Krankenhauskeime, das Privileg von Privatversicherten und die unbequeme Wahrheit, dass Millionäre in Deutschland zehn Jahre länger leben als alle anderen. Eine Folge über Burnout als neue Pandemie, über Bildung als „Hebamme der Gesundheitskompetenz", über Social Media als Risikofaktor – und über Volkers klare Schluss-Botschaft: „Sucht euch ein Umfeld, das euch gut tut – beruflich wie privat. Dann habt ihr auch ein Netzwerk, das euch auffängt." Plus: Eine Anekdote über den Streit mit Uli Hoeneß, das Treffen mit Dirk Nowitzki und warum Volker den KSC mehr liebt als 1860 München. Über den Gast: Prof. Dr. Volker Nürnberg ist einer der bekanntesten Gesundheitsexperten Deutschlands. Nach betriebswirtschaftlichem Studium und Promotion in Karlsruhe übernahm er ab 2001 leitende Positionen bei den gesetzlichen Krankenkassen AOK und BKK. Es folgten Stationen als Head of Healthcare bei Mercer, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und seit September 2022 als Partner und Head of Healthcare bei BearingPoint. Seit 2007 lehrt Volker an der TU München (Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaft), seit 2019 ist er Professor für Gesundheitsmanagement an der Allensbach Hochschule. Im Juni 2025 wurde er in den Ethikrat des Bundesgesundheitsministeriums berufen. Er ist externer Gutachter beim Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA, Mitglied diverser Aufsichtsräte und mit über 750 Vorträgen und mehr als 400 Fachartikeln einer der gefragtesten Speaker im deutschsprachigen Raum. 2021 und 2025 wurde er vom Personalmagazin zu den „40 führenden HR-Köpfen" gewählt.
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