SAT.1Staffel 6Folge 119
22 Min.Ab 12

Der Autor eines Sexratgebers wird von einer unbekannten Frau bedroht. Die Spur führt zur fanatisch religiösen Mutter des Mandanten, die den Lebenswandel ihres Sohnes verabscheut. Als auch die Mutter Opfer eines Mordanschlags wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung. Können Lenßen & Partner die wahre Täterin stellen?

