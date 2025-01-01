Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sexgieriger Heiratsschwindler

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 11
Sexgieriger Heiratsschwindler

Lenßen & Partner

Folge 11: Sexgieriger Heiratsschwindler

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen ermittelt verdeckt auf einer Single-Party: Er will dort Beweise gegen einen vermeintlichen Heiratsschwindler finden. Der Anwalt lernt eine wohlhabende Witwe kennen. Auch ihr hat der skrupellose Betrüger einen Heiratsantrag gemacht. Am nächsten Tag ist die Frau spurlos verschwunden. Ein Hinweis führt die Ermittler in ein Krematorium. Dort machen sie eine grausame Entdeckung ...

