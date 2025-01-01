Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tödliche Vaterliebe

SAT.1Staffel 6Folge 20
Tödliche Vaterliebe

Tödliche VaterliebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 20: Tödliche Vaterliebe

22 Min.Ab 12

In einer Bar trifft Christian Storm zufällig einen alten Freund. Als ihn der Ermittler am nächsten Tag in seiner Wohnung besuchen will, findet er seinen langjährigen Bekannten tot in seinem Bett auf. Neben ihm liegt ein Unbekannter. Nackt! Die Polizei glaubt, dass der Täter im Homosexuellen Milieu zu suchen ist. Doch Christian Storm glaubt nicht an diese Theorie ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen