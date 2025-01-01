Lenßen & Partner
Folge 14: Polizist im Drogensumpf
22 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Polizist ist in Drogengeschäfte verwickelt. Seine besorgte Großmutter informiert die Ermittler. Lenßen & Partner observieren den Sohn der Mandantin. Die Situation eskaliert. Die skrupellosen Geschäftspartner des korrupten Polizisten nehmen seine Großmutter als Geisel. Muss die alte Dame für die Vergehen ihres Enkels büßen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1