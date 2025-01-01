Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die falsche Schlange

SAT.1Staffel 6Folge 6
Die falsche Schlange

Die falsche SchlangeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 6: Die falsche Schlange

23 Min.Ab 12

Eine Medizinerin hat einen schweren Autounfall. Sebastian Thiele entdeckt sie und rettet ihr das Leben. Die Frau vermutet, dass dies ein Mordanschlag war, da sie einer neuen Erfindung auf der Spur ist. Obwohl die Mandantin von den Ermittlern Personenschutz erhält, wird sie entführt und in ihrem Labor festgehalten. Thiele kommt ihr zwar zur Hilfe, wird aber von einer giftigen Schlange gebissen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen