Tödliche GeschwisterliebeJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 17: Tödliche Geschwisterliebe
22 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 12
Die Ermittler suchen nach einem vermissten Mädchen. Der Vater verrät ein dunkles Familiengeheimnis: Sein Sohn hat seine eigene Schwester mehrfach missbraucht! Im Atelier des Bruders findet der Ermittler besorgniserregende Nacktfotos der Vermissten. Hat der Bruder seine Schwester entführt und ermordet?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1