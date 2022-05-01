Wer schön sein will muss leidenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 130: Wer schön sein will muss leiden
23 Min.Folge vom 01.05.2022Ab 12
Ein erfolgreiches Fotomodell ist spurlos aus ihrem Modelwohnheim verschwunden. Die Mutter des Mädchens befürchtet, dass jemand ihre Tochter entführt hat. Um dem Verdacht nachzugehen, schleusen sich die Ermittler verdeckt in das Wohnheim ein. Die Spur führt zu einer extrem ehrgeizigen Mitbewohnerin des Mädchens.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1