Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Polizist im Drogensumpf

SAT.1Staffel 6Folge 14vom 06.02.2022
Polizist im Drogensumpf

Polizist im DrogensumpfJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 14: Polizist im Drogensumpf

22 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 12

Ein ehemaliger Polizist ist in Drogengeschäfte verwickelt. Seine besorgte Großmutter informiert die Ermittler. Lenßen & Partner observieren den Sohn der Mandantin. Die Situation eskaliert. Die skrupellosen Geschäftspartner des korrupten Polizisten nehmen seine Großmutter als Geisel. Muss die alte Dame für die Vergehen ihres Enkels büßen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen