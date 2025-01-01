Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Liebesspiel im Krankenbett

SAT.1Staffel 6Folge 140
Liebesspiel im Krankenbett

Lenßen & Partner

Folge 140: Liebesspiel im Krankenbett

23 Min.Ab 12

Der Ehemann einer Mandantin betrügt seine Frau mit einer Krankenschwester. Als die junge Frau kurz darauf tot aufgefunden wird, gerät der Mann unter Mordverdacht und wird verhaftet. Spermaspuren am Tatort deuten auf einen weiteren Liebhaber hin. Ist der wahre Mörder noch auf freiem Fuß und kann ungehindert weitertöten?

SAT.1
