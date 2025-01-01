Lenßen & Partner
Folge 141: Die Bomben-Hochzeit
22 Min.Ab 12
Lenßen und Partner ermitteln verdeckt in einer Sicherheitsfirma. Offenbar plant einer der Mitarbeiter einen Bombenanschlag auf einen wichtigen Kronzeugen. Tatsächlich finden die Ermittler Beweise für ein bevorstehendes Attentat. Die Bombe soll während der Hochzeit des Kronzeugen gezündet werden. Können die Ermittler die Katastrophe vor dem Altar rechtzeitig verhindern?
