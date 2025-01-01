Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das Spukhotel

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 148
Das Spukhotel

22 Min.Ab 12

In dem Hotel der Mandantin treibt ein Unbekannter ein böses Spiel: Er terrorisiert die Mandantin mit makaberen Streichen. Scheinbar versucht ihr Konkurrent das Hotelgeschäft zu ruinieren. Im letzten Moment können die Ermittler einen Brandanschlag auf das Hotel vereiteln. Doch der Spuk geht weiter ...

SAT.1 GOLD
