Lenßen & Partner
Folge 156: Der verhasste Schwiegersohn
21 Min.Ab 12
Der zukünftige Schwiegersohn eines Mandanten führt ein geheimes Doppelleben. Als kurz darauf die Leiche des jungen Mannes gefunden wird, gerät der Mandant unter Mordverdacht. Er streitet die Tat ab und bittet Ingo Lenßen um Hilfe ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1