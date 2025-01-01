Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Giftanschlag im Supermarkt

SAT.1Staffel 6Folge 158
Giftanschlag im Supermarkt

Giftanschlag im SupermarktJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 158: Giftanschlag im Supermarkt

21 Min.Ab 12

Die Tochter eines Supermarktbesitzers wird entführt. In einem Erpresserbrief werden 50.000 Euro in bar als Lösegeld gefordert. Im Laufe der Ermittlungen machen sich ein ehemaliger Mitarbeiter und dessen Freundin verdächtig. Wollen sie sich gemeinsam für die fristlose Kündigung rächen? Bei der Geldübergabe entkommt der Täter. Er scheint den Detektiven immer einen Schritt voraus zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen