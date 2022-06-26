Lenßen & Partner
Folge 162: Angst vor dem Vater
22 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12
Ein Straftäter wird nach zehn Jahren Haft entlassen. Seine Tochter hat Angst und bittet Ingo Lenßen, sie und ihre Mutter vor dem gewalttätigen Vater zu beschützen. Als die Ermittler der Zielperson folgen, kommt es zu einer schrecklichen Bluttat. Haben die Detektive versagt?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1