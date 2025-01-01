Lenßen & Partner
Folge 179: Braut auf Abwegen
22 Min.Ab 12
Eine Pornodarstellerin bittet Lenßen & Partner um Hilfe: Sie ist mitten in den Dreharbeiten zu einem neuen Pornofilm, als ihr Freund ihr unerwartet nachreist. Der hat bislang von ihrer Karriere keinen blassen Schimmer. Und so soll es nach dem Willen der Mandantin auch bleiben. Sie fürchtet sich vor der Reaktion ihres eifersüchtigen Freundes, wenn er von ihrer Nebenbeschäftigung erfahren sollte.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1