Sandra Nitkas alte Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 18
Folge 18: Sandra Nitkas alte Liebe

22 Min.Ab 12

Der Ex-Freund von Sandra Nitka wird bei seinem Job als Fahrradkurier überfallen. Doch der Täter verrät sich über sein Handkettchen. Die Ermittlungen führen Sandra Nitka direkt ins Drogenmilieu. Die Situation eskaliert. Wird Sandra Nitka den Täter finden, bevor sie selbst zum Opfer wird?

