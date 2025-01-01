Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der mysteriöse Nachbar

SAT.1Staffel 6Folge 185
Der mysteriöse Nachbar

Der mysteriöse NachbarJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 185: Der mysteriöse Nachbar

22 Min.Ab 12

Ein Mandant will beobachtet haben, wie in der Nachbarwohnung eine schwarze Messe gefeiert wird. Hilfesuchend wendet sich der Rollstuhlfahrer an Lenßen und Partner, da er nicht selbst einschreiten kann. Die Ermittler wissen nicht, ob sie der Aussage ihres Mandanten trauen können, da der Mann scheinbar an Halluzinationen leidet.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen