Lenßen & Partner

Gestohlenes Mutterglück

SAT.1Staffel 6Folge 186
Gestohlenes Mutterglück

Lenßen & Partner

Folge 186: Gestohlenes Mutterglück

22 Min.Ab 12

Eine schwangere Mandantin hat einen schlimmen Verdacht: Nach einem Schwächeanfall wurden in ihrem Blut Rückstände eines Schmerzmittels nachgewiesen, das bei regelmäßiger Einnahme eine Frühgeburt auslösen kann. Sie ist sich sicher, das Medikament nicht genommen zu haben. Irgendjemand muss es ihr heimlich verabreicht haben ...

SAT.1
