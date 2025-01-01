Lenßen & Partner
Folge 188: Liebesaffäre mit der Chefin
22 Min.Ab 12
Die Chefin einer Umzugsfirma wendet sich an Lenßen & Partner, weil ihr Mitarbeiter seit einer Woche vermisst wird. Doch sie ist nicht nur aus beruflichen Gründen daran interessiert, dass der Möbelpacker wieder gefunden wird: Kurz vor dem mysteriösen Verschwinden hat sie eine heimliche Affäre mit ihm begonnen. Sebastian Thiele ermittelt undercover ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
