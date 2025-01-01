Lenßen & Partner
Folge 27: Tödliche Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Die Detektive schleusen sich in einen Schwimmverein ein und ermitteln dort verdeckt. Dabei werden sie Zeuge eines schweren Unfalls. Eine junge Schwimmschülerin erleidet einen Herzinfarkt. Ermittlungen ergeben, dass der Trainer seinen Schülern ein schädliches Dopingmittel verabreicht ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1