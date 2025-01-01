Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 33
22 Min.Ab 12

Eine Mandantin macht sich Sorgen um ihre Schwester, die ihrer Meinung nach selbstmordgefährdet ist. Die Detektive folgen der Zielperson zu einer Villa. Dort steigt sie in einen bereitstehenden Sarg. Aus Briefen geht hervor, dass die Schwester der Mandantin von einem Unbekannten zu bizarren Rollenspielen gezwungen wird. Die Ermittler stellen dem Täter eine Falle ...

