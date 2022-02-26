Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Giftige Rache

SAT.1Staffel 6Folge 35vom 26.02.2022
22 Min.Folge vom 26.02.2022Ab 12

Ingo Lenßen sitzt in der Jury eines Kochwettbewerbs. Als ein Jurymitglied hinterhältig vergiftet wird, fällt der Verdacht auf eine Teilnehmerin. Doch diese beteuert ihre Unschuld. Der Täter befindet sich offenbar immer noch in den Reihen der Teilnehmer und plant erneut einen tückischen Anschlag. Können Lenßen und Partner rechtzeitig einen weiteren Mord verhindern?

