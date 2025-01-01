Lenßen & Partner
Folge 38: Betrogen im Ehebett
22 Min.Ab 12
Ein Mandant fühlt sich verfolgt. Seine Ehefrau findet sein Verhalten lächerlich. Kurze Zeit später wird sie ermordet aufgefunden. Ein mysteriöser Unbekannter erscheint und behauptet, dass der Mandant die Tat begangen hat. Spielt der Mandant ein doppeltes Spiel?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
12
Copyrights:© SAT.1