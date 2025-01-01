Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der falsche Traumprinz

SAT.1Staffel 6Folge 44
Der falsche Traumprinz

Lenßen & Partner

Folge 44: Der falsche Traumprinz

23 Min.Ab 12

Sandra Nitka gewinnt ein Wochenende in einem Wellness-Hotel. Dort lernt sie einen sehr charmanten Mann kennen, doch der entpuppt sich als liebeskranker Psychopath und entführt die Ermittlerin. Was hat der Stalker mit Sandra Nitka vor? Und kommen ihre Kollegen noch rechtzeitig, um sie vor dem Psychopathen zu retten?

