Lenßen & Partner
Folge 45: Der verhexte Ingo Lenßen
22 Min.Ab 12
Ein Mandant beschuldigt Ingo Lenßen, ein Verhältnis mit seiner Frau zu haben. Aus Rache beauftragt er einen Voodoopriester, der den Anwalt bei einem Ritual töten soll. Ingo Lenßen gerät damit in ein tödliches Spiel ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1