Lenßen & Partner
Folge 47: Geldgierige Familienbande
22 Min. Folge vom 01.04.2022 Ab 12
Lenßen und Partner kommen unter mysteriösen Umständen zu einer wertvollen Taschenuhr, die scheinbar zu einem Schatz führt. Die Suche erweist sich als schwierig, offenbar ist auch ein Fremder dem Schatz auf der Spur. Lenßen und Partner müssen das Rätsel vor ihm lösen, denn der Fremde ist zu allem bereit.
Genre: Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion: DE, 2003
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1