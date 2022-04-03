Lenßen & Partner
Folge 56: Bürosex mit Folgen
22 Min.Folge vom 03.04.2022Ab 12
Eine Mandantin wird von ihrem Chef mit intimen Fotokopien erpresst. Er zwingt sie zu perversen Sexspielen. Lenßen & Partner beobachten den Chef und finden heraus, dass er für einen Pornoring arbeitet. Als Ingo Lenßen versucht, die Hintermänner zu überführen, gerät er selbst in Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1