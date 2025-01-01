Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 58
Folge 58: Tod im Terrorschloss

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird aus seiner Kanzlei in ein abgelegenes Schloss verschleppt. Dort trifft er auf sechs weitere Opfer, von denen einer nach dem anderen grausam ermordet wird. Schließlich ist Ingo Lenßen der letzte Überlebende. Wird auch er dem brutalen Täter zum Opfer fallen?

SAT.1
