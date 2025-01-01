Lenßen & Partner
Folge 69: Der skrupellose Sex-Makler
22 Min.Ab 12
Ein Mandant wird beschuldigt, seinen Chef ermordet zu haben. Die Detektive ermitteln verdeckt in der Firma des Mandanten. Dort erscheint ihnen ein Kollege verdächtig. Sie beobachten, wie dieser sich mit der Frau des toten Chefs trifft. Musste der Chef sterben, weil er von der heimlichen Sex-Affäre erfuhr?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1