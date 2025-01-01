Lenßen & Partner
Folge 7: Drama um ein Waisenkind
22 Min.Ab 12
Ein russisches Waisenkind verschwindet spurlos. Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen scheinbar Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Spur führt zu dem Heimleiter, der offensichtlich mit Kindern handelt. Um ihn zu überführen, gibt sich Ingo Lenßen als Bordellbesitzer aus. Doch seine Tarnung fliegt auf und der Verdächtige kann fliehen ...
