SAT.1Staffel 6Folge 8vom 25.03.2022
22 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12

Auf der Heimfahrt werden Katja Hansen und ihr neuer Freund Zeugen eines brutalen Mordes. Kurz darauf wird der Freund der Ermittlerin von dem skrupellosen Killer zum Schweigen gebracht. Bei dem Versuch, den Täter zu stellen, wird Katja Hansen von dem Täter überwältigt. Sebastian Thiele muss den Killer stoppen, bevor er auch seine Kollegin ermordet ...

SAT.1
