Boxtraining für Christian Storm

SAT.1Staffel 6Folge 85vom 24.04.2022
Folge 85: Boxtraining für Christian Storm

22 Min.Folge vom 24.04.2022Ab 12

Ein Boxtrainer wird erpresst: Er soll dafür sorgen, dass sein Boxer den anstehenden Profiboxkampf verliert. Ingo Lenßen und Christian Storm ermitteln verdeckt im Umfeld des Boxers. Die Situation scheint zu eskalieren: Denn auch dem Boxprofi wird massiv gedroht. Die skrupellosen Erpresser wollen seiner Schwester etwas antun. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

SAT.1
